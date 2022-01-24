Александр Козловский предложил великолукским студентам отправиться на завод

Секретарь Псковского регионального отделения «Единой России», депутат Госдумы Александр Козловский предложил великолукским студентам отправиться на экскурсию на завод. По его мнению, это позволит молодежи сформировать представление о будущей профессии, сообщили Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.
Встреча парламентария с молодежью города прошла накануне Дня студента в Центре добровольчества Великих Лук. В мероприятии также приняла участие депутат Псковского областного Собрания, председатель регионального общественного совета партийного проекта «Новая школа» Елена Даньшова.
Александр Козловский поздравил великолучан с праздником и обсудил с ними важные для молодежи инициативы. Главной темой общения с великолукскими студентами стало трудоустройство по профессии.
От студентов поступил запрос на рекомендации от вузов для будущих работодателей. При трудоустройстве они сталкиваются с проблемой: работодатели отдают предпочтение кандидатам с опытом работы. Александр Козловский пообещал проработать этот вопрос, добавили в пресс-службе партии.
«Кроме того, при благоприятной эпидемиологической обстановке Александр Козловский возобновит организацию экскурсий в Государственную Думу для молодежи, где познакомит студентов со своей работой. В завершение встречи все участники познакомились с интересной техникой рисования – ниткографией, зарядились эмоциями и сделали себе сувениры на память», - добавили в пресс-службе партии.