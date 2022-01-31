Общество

Великолучанка через суд добилась перечисления страховых взносов в пенсионный фонд

Великолучанка через суд добилась перечисления страховых взносов в пенсионный фонд. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

В исковом заявлении к Великолукской межрайонной больнице местная жительница указала, что с 2 февраля 2009 года и по настоящее время она работает в должности санитарки в рентген-кабинете в больнице поселка Кунья Великолукского района. В 2016 году эту больницу присоединили к Великолукской межрайонной больнице. Работа женщины связана с вредным воздействием, что дает ей право на назначение досрочной пенсии по старости.

Однако когда истец обратилась в отдел Пенсионного фонда в городе Великие Луки за назначением ей досрочной пенсии по старости в связи с тяжелыми условиями труда, она получила отказ. Причиной этому стало то, что работодатель с 2013 по 2015 годы не оплачивал дополнительный страховой тариф за вредность работы. Таким образом, указанный период работы не включили в специальный страховой стаж женщины.

Через суд истец попросила Великолукскую межрайонную больницу предоставить в Пенсионный фонд России сведения за период с 01.01.2013 по 30.06.2015 в отношении нее, с указанием кода особых условий труда и перечислить дополнительный тариф страховых взносов на обязательное пенсионное страхование.

Суд посчитал заявленные истцом исковые требования обоснованными и подлежащими удовлетворению в полном объеме.