Общество

Более 60 воинских захоронений отремонтировали в Псковской области за год

61 воинское захоронение времен Великой Отечественной войны отремонтировали в Псковской области в 2021 году, а также увековечили память 200 погибших военнослужащих. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, работа велась в рамках целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы».

В общей сложности на приведение в порядок мемориалов было направлено порядка 27 млн рублей.

В текущем году на реализацию мероприятий программы направят около 19 млн рублей из консолидированного бюджета. На эти средства предполагается отремонтировать 30 воинских захоронений.

Продолжается работа по планированию восстановительных работ. В настоящее время сформированы перечни мемориалов, которые будут отремонтированы в 2023 и 2024 годах.

Отметим, всего на территории области находится 987 воинских захоронений времен Великой Отечественной войны.