Общество

Финансирование по нацпроектам в Псковской области увеличилось на 40%

Финансирование по нацпроектам в Псковской области в 2022 году увеличилось на 40%. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в ходе совещания сегодня, 2 февраля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В заседании приняли участие руководители профильных комитетов и представители администраций районов Псковской области.

В прошлом году финансирование составляло менее 9 миллиардов рублей. В этом году - 12,5 миллиардов. Таким образом, финансирование увеличилось на 40%, подчеркнул глава региона.

«Это значит, что с первого квартала необходимо наращивать динамику и просчитывать риски», - отметил Михаил Ведерников и добавил, что планы работы он обсудит сегодня с участниками совещания.