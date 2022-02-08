Общество

Чрезвычайный и полномочный посланник второго класса скончался в Пскове

Чрезвычайный и полномочный посланник второго класса в отставке Вячеслав Николаев скончался в Пскове вчера, 7 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Вячеслав Николаев родился 24 августа 1953 года в городе Опочке Псковской области. В 1978 году он окончил Псковский государственный педагогический институт имени С. М. Кирова. Вячеслав Николаев начал свой дипломатический путь в 1993 году. В 1996 году он стал первым руководителем представительства МИД России в Пскове. Затем также возглавлял его в 2003-2006 годах и 2009-2011 годах.

В послужном списке Вячеслава Николаева - работа старшим советником в посольстве России в Латвии в 1999-2003 годах, руководство генеральным консульством России в Лиепае (Латвия) в 2011-2015 годах, руководство генеральным консульством России в Баренцбурге на норвежском острове Шпицберген – в 2006-2008 годах и 2015-2018 годах. С 2019 года он находился в отставке.

«За время работы Вячеслав Николаев зарекомендовал себя как добрый и отзывчивый человек, опытный руководитель, которого отличали профессионализм, трудолюбие и ответственное отношение к порученному делу. Светлая память о нем навсегда останется в сердцах его коллег и товарищей. Коллектив представительства выражает искренние соболезнования родным и близким», - говорится в сообщении представительство МИД России в Пскове

Прощание состоится в городе Пскове 9 февраля в 9.30 в церкви Покрова Пресвятой Богородицы от Торгу, расположенной по адресу: улица Карла Маркса, 36.