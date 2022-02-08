Общество

Глава Рособрнадзора рассказал об изменениях в ЕГЭ

Единый государственный экзамен в 2022 году претерпит очередные изменения. В нем появится больше заданий на анализ информации, комбинацию разных методов решения задач, рассказал глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

Каждый год ЕГЭ совершенствуется на основе опыта и результатов прошедшего экзамена. По словам Анзора Музаева, изменения ожидаются и в 2022 году. Так, например, из профильного экзамена по математике уберут ряд простых заданий, с которыми справлялись практически все участники ЕГЭ. Вместо них появятся более сложные задачи, пишет газета «Известия».

В этом году, в отличие от 2020 и 2021 годов, экзамен планируется провести в старом, «допандемийном» формате.

«В 2020 году выпускники 11 класса получали аттестат на основании результатов промежуточной аттестации, ЕГЭ сдавали только для поступления в вуз. А в 2021 году выпускники, которые не планировали поступать в вуз в текущем году, могли пройти государственную итоговую аттестацию в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ)», — отметил глава ведомства.

Проведение Единого государственного экзамена (ЕГЭ) законодательно закрепили 15 лет назад — 9 февраля 2007 года. А в 2009 году его ввели в обязательную программу аттестации школьников по всей стране.