Общество

На что чаще всего жалуются псковичи, рассказали в контрольном управлении

Чаще всего жалобы от жителей Пскова за 2021 год касались соблюдения правил благоустройства. Об этом журналистам сообщила начальник контрольного управления администрации города Пскова Наталья Симонова.

«Большая часть всех обращений граждан — соблюдение правил благоустройства. В среднем за год мы отработали более тысячи таких обращений. Кроме того, непосредственно при проверке, которую осуществляли наши сотрудники, за этот период мы выдали более трех тысяч уведомлений о нарушениях правил благоустройства», - отметила Наталья Симонова.

Так, по ее словам, речь идет о таких нарушениях, как ненадлежащая уборка, стоянка машин в зеленых зонах, земельные работы без согласования, незаконная установка рекламных и информационных конструкций и вывесок.