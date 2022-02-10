В Псковской области закупят принтеры для участковых избирательных комиссий

В Псковской области закупят принтеры для нужд участковых избирательных комиссий. Соответствующая информация размещена в Единой информационной системе в сфере закупок.
Всего закупят 333 принтера с электрографической технологией печати (цветность — черно-белая).
Начальная (максимальная) цена контракта составляет 5 млн 994 тысячи рублей. Источник финансирования контракта — бюджет Псковской области.
Поставщик, которого выберут 21 февраля, должен доставить товар до 31 мая по адресу: Псков, улица Яна Фабрициуса, 2а.