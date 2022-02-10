Общество

Жители Псковской области побывали на «Поле чудес»

Житель Локнянского района с творческим бежаницким коллективом «Отрада» побывал на «Поле чудес», пишет районная газета «Сельская новь».

Руководит творческим коллективом директор Бежаницкого районного центра культуры Светлана Ананьева.

Программа с участием жителей Псковской области выйдет в эфир завтра, 11 февраля.

Напомним, в этой телепрограмме также принимал участие житель Пскова Рафик Гильмияров. Выпуск с его участием вышел в эфир 21 января. На игру с Рафиком Гильмияровым приехали дочь и внучка. Пскович вошел в третью тройку игроков. По традиции он вручил ведущему шоу Леониду Якубовичу подарки, в том числе, изготовленные мастерами из Псковской области, а внучка Есения прочитала стихотворение, которое для нее сочинила мама.