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Общество

Росгвардейцы показали псковским студентам фильм об Афганской войне

11.02.2022 09:55|ПсковКомментариев: 1

Патриотическое мероприятие провели для студентов сотрудники Росгвардии в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

Памятное мероприятие, посвященное Дню вывода советских войск из Афганистана, состоялось в библиотеке микрорайона Любятово «БиблиоЛюб». Цель его проведения - гражданско-патриотическое воспитание молодежи, повышение статуса защитника Отечества и формирования нравственной позиции, отметили в управлении.

В мероприятии приняли участие офицеры регионального управления Росгвардии, студенты Псковского политехнического колледжа и заведующая библиотекой микрорайона Любятово «БиблиоЛюб» Елена Сойтту. 

Теги: #Росгвардия #студенты #Афганистан
Источник: Псковская Лента Новостей
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