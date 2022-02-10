Общество

Росгвардейцы показали псковским студентам фильм об Афганской войне

Патриотическое мероприятие провели для студентов сотрудники Росгвардии в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

Памятное мероприятие, посвященное Дню вывода советских войск из Афганистана, состоялось в библиотеке микрорайона Любятово «БиблиоЛюб». Цель его проведения - гражданско-патриотическое воспитание молодежи, повышение статуса защитника Отечества и формирования нравственной позиции, отметили в управлении.

В мероприятии приняли участие офицеры регионального управления Росгвардии, студенты Псковского политехнического колледжа и заведующая библиотекой микрорайона Любятово «БиблиоЛюб» Елена Сойтту.