Общество

Аттракционы появятся в локнянском парке после благоустройства

Аттракционы в парке поселка Локня появятся после благоустройства, пишет районная газета «Восход».

Фото: районная газета «Восход»

Работа по реализации программы «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании "Локнянский район" на 2018-2024 годы» продолжится в этом году.

Как пояснил начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, строительства и архитектуры администрации района Сергей Федоров, в прошлом году состоялось рейтинговое голосование по отбору территории, в рамках которого локнянцы поддержали благоустройство парка.

Администрация Локнянского района совместно с управлением капитального строительства Псковской области подготовили необходимую техническую документацию по выполнению работ по благоустройству парка. Здесь планируют отремонтировать мостики через ручей, установить детскую игровую площадку, подготовить основание под установку аттракционов и провести замену ограждения.

Ранее, в 2021 году, в рамках этой программы в поселковом парке обустроили пешеходные дорожки, площадки под контейнер, а также отремонтировали парковки и ворота.