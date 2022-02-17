Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
«Псковэнергосбыт» о влиянии ключевой ставки на размер пеней
Тест-драйв ПЛН Geely Coolray
ЖКХ коммунальный ликбез
личный кабинет абонента «Псковэнергосбыта»
Мир изысканных ароматов «Лаб Фрагранс»
миссия выполнима ищем подарки
семейный отдых на открытом воздухе
Телефон прямого эфира 56-73-72
вакцинация подростков
 
 
 
ещё Общество 17.02.2022 12:505 Более 950 случаев COVID-19 выявили в Псковской области за сутки 17.02.2022 20:250 Эксперт спрогнозировал шестую волну коронавируса в России 17.02.2022 20:050 Поддерживающие пожилых псковичей организации могут получить федеральную премию 17.02.2022 19:250 В Псковской области увеличилось количество разбойных нападений 17.02.2022 19:050 Более 50% ремонтных работ выполнили в Псковском техническом лицее 17.02.2022 18:451 Более 250 видов растений находятся под угрозой исчезновения в Псковской области
 
 
 
Самое популярное 16.02.2022 13:2415 Стали известны новые автобусные маршруты в обход Троицкого моста 15.02.2022 11:537 Троицкий мост в Пскове планируют закрыть с 1 марта 14.02.2022 17:018 Псковская школьница пожаловалась депутату Госдумы на отчима-педофила 15.02.2022 21:586 Восемь автобусных маршрутов изменятся из-за закрытия Троицкого моста в Пскове 16.02.2022 18:001 Два циклона придут в Псковскую область до конца недели
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Эксперт спрогнозировал шестую волну коронавируса в России

17.02.2022 20:25|ПсковКомментариев: 0

Пятая волна коронавируса, которая идет сейчас в России, вряд ли будет последней, в начале лета с началом сезона отпусков может случиться новый всплеск заболеваемости, заявил руководитель Центра компетенций НТИ СПбПУ, руководитель рабочей группы по математическому моделированию и прогнозированию коронавируса Алексей Боровков.

«До лета коронавирус точно не отступит, он будет медленно отступать. Мы смотрим кривые, полученные в процессе решения системы дифференциальных уравнений, и видим, что после февраля эти кривые будут затухать. Спуск будет более пологий, чем подъем. Подъем же был очень крутой. Но, по нашим прогнозам, примерно в середине апреля мы снова можем вернуться к такому же числу заболевших, как сейчас. Фактически, мы уже прошли пик и начинаем выздоравливать. Причем мы видим, что выздоровление будет происходить медленнее, чем рост», - цитирует его РИА Новости.

Он привел в пример Санкт-Петербург: «в июне начнутся белые ночи, всплеск интереса к городу со стороны туристов». «Если к тому времени подоспеет новый подвид штамма, и кто-то нам привезет его, интенсивное перемешивание может породить очередную волну», - добавил математик.

Алексей Боровков отметил, что пока математическая модель распространения коронавируса для Москвы и Петербурга построена до конца лета.

«Дальше заглядывать не стоит, за это время произойдет много событий, которые могут повлиять на характер затухания или распространения коронавирусной инфекции. Однако стоит обратить внимание на тот факт, что прогноз имеет актуальность ровно до начала следующей волны. Случится новая волна, если она по тем или иным причинам наступит раньше, то прогноз уточнится или изменится, так как будут уточняться переменные во времени коэффициенты дифференциальных уравнений. Не наступит новая волна – прогноз будет достаточно адекватным», - заключил эксперт.

Теги: #здоровье #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как вы оцениваете качество уборки дорог, тротуаров и дворов?
В опросе приняло участие 355 человек
17.02.2022, 21:300 Новые открытки с Пушкиным в рисунках Игоря Шаймарданова выпустили в «Михайловском» 17.02.2022, 21:100 «Квадраты жизни на Псковской земле» представит на выставке петербургский художник 17.02.2022, 20:450 Владимир Путин призвал высылать мигрантов из России за экстремизм 17.02.2022, 20:250 Эксперт спрогнозировал шестую волну коронавируса в России
17.02.2022, 20:050 Поддерживающие пожилых псковичей организации могут получить федеральную премию 17.02.2022, 19:456 Фигуристка Трусова заявила, что ненавидит фигурное катание и никогда не выйдет на лед 17.02.2022, 19:250 В Псковской области увеличилось количество разбойных нападений 17.02.2022, 19:050 Более 50% ремонтных работ выполнили в Псковском техническом лицее
17.02.2022, 18:451 Более 250 видов растений находятся под угрозой исчезновения в Псковской области 17.02.2022, 18:291 Допросами эксперта и статиста продолжился суд по резонансному ДТП в Пскове 17.02.2022, 18:250 Площадка для собраний появится на улице Октябрьской в деревне Тямша 17.02.2022, 18:040 Количество краж снизилось в Псковской области более чем на 25%
17.02.2022, 18:000 «Партизанскими тропами» предлагают пройти псковичам в музее 17.02.2022, 17:561 Рейтинг лучших хозяйств по надою молока составили в Псковской области 17.02.2022, 17:540 Госдума приняла законопроект о штрафах за выброс мусора из машин в первом чтении 17.02.2022, 17:410 О возможности обратиться за помощью к волонтерам напомнили псковичам
17.02.2022, 17:320 Почти 600 школьников приняли участие в городском этапе конкурса «Без срока давности» 17.02.2022, 17:240 Псковская областная библиотека получила имя Валентина Курбатова 17.02.2022, 17:182 Санитарную обработку провели на вокзале в Великих Луках 17.02.2022, 17:124 Псковские заводы начнут производить асфальтобетон по новому ГОСТу
17.02.2022, 17:020 Бойцы ОМОН рассказали псковским школьникам о погибшем на Кавказе сослуживце 17.02.2022, 16:570 Расследование дела о гибели человека на реке Большая Толба контролирует прокуратура 17.02.2022, 16:460 Глава Великих Лук выбрал новую социальную сеть для общения с горожанами 17.02.2022, 16:450 В торговом центре Fjord Plaza проверили систему противопожарной защиты
17.02.2022, 16:451 Интерактив: Забытый район под водой 17.02.2022, 16:330 Глава Пскова вручила медаль за заслуги перед городом режиссеру Анне Дмитриевой 17.02.2022, 16:282 Дело Гавунаса: 10 лет спустя 17.02.2022, 16:190 Сокращенный рабочий день ожидает россиян перед 23 февраля
17.02.2022, 16:150 Купить смартфон вместе аксессуарами и получить выгоду до 40% предлагают псковичам 17.02.2022, 16:131 Фотофакт: Танк Т-60 собрали в псковской музейной мастерской 17.02.2022, 16:113 Великолучане в соцсетях обсуждают закрытие городских библиотек 17.02.2022, 15:540 Определен подрядчик на строительство газопровода в Пушкинских Горах
17.02.2022, 15:470 Уличное освещение в себежской деревне организовали после вмешательства прокурора 17.02.2022, 15:420 Игорь Дитрих об отсрочке от армии для сельских врачей и жилье детям-сиротам 17.02.2022, 15:300 На первенстве России по легкой атлетике победила псковичка 17.02.2022, 15:290 Краеведческая онлайн-встреча прошла в псковской библиотеке «Библиолюб»
17.02.2022, 15:171 Путин призвал высылать мигрантов из России за правонарушения и экстремизм 17.02.2022, 15:160 Псковичка сообщила о протекающем потолке в Ледовом дворце 17.02.2022, 15:091 Норма о лишении избирательного права экстремистов появится в областном законодательстве 17.02.2022, 15:080 Спартакиада учащихся стартовала в Псковской области
17.02.2022, 14:583 Игорь Дитрих: Наши люди используют скорую помощь как социальное такси 17.02.2022, 14:540 Псковские пограничники задержали находящегося в розыске за разбой иностранца 17.02.2022, 14:531 Армен Мнацаканян обозначил приоритетные проблемы Пушкиногорского района 17.02.2022, 14:440 В Псковской области инвалидам упростили получение средств реабилитации
17.02.2022, 14:331 Будущее местного самоуправления 17.02.2022, 14:230 Умер экс-главврач Порховской районной больницы Евгений Сагодаков  17.02.2022, 14:210 Туроператоры отмечают повышенный спрос на отдых в жарких странах в феврале 17.02.2022, 14:080 «Сообразим на троих»: что изменилось в общественно-политической жизни за 5 лет. ВИДЕО
17.02.2022, 14:046 Главное правило закаливания назвала Анастасия Повторейко 17.02.2022, 14:020 Соревнования по дрон-рейсингу прошли в Пскове 17.02.2022, 13:560 За повторное вождение в нетрезвом виде пскович отработает 200 часов 17.02.2022, 13:534 Менее 4% культурного слоя древнего города изучили в Пскове
17.02.2022, 13:401 Финский лыжник во время выступления на Олимпиаде врезался в оператора. ВИДЕО 17.02.2022, 13:280 Дождь и до +3 градусов прогнозируют в Псковской области 18 февраля 17.02.2022, 13:141 Памятник воинам-интернационалистам планируется установить в Пскове через два года 17.02.2022, 13:060 Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих»
17.02.2022, 13:003 Эксперт спрогнозировал время начала шестой волны коронавируса в России 17.02.2022, 12:530 Игорь Дитрих объяснил сдержанность депутатов в обсуждении проблем здравоохранения 17.02.2022, 12:505 Более 950 случаев COVID-19 выявили в Псковской области за сутки 17.02.2022, 12:410 Ветер снес автомобиль в кювет в Островском районе
17.02.2022, 12:330 «Гайд-парк»: Игорь Дитрих о работе в областном Собрании и вызовах пандемии. ВИДЕО 17.02.2022, 12:270 На пермогорскую и городецкую роспись приглашают посмотреть псковичей 17.02.2022, 12:230 Более 200 тысяч рублей перевела лжеследователю псковская пенсионерка 17.02.2022, 12:200 «Псковского воина» представят на выставке в Санкт-Петербурге
17.02.2022, 12:180 «Сообразим на троих»: что изменилось в общественно-политической жизни за 5 лет 17.02.2022, 12:153 Игорь Дитрих оценил предложение об отсрочке от армии для сельских врачей 17.02.2022, 12:080 Стала известна дата начала приемной кампании в вузах России 17.02.2022, 12:060 Конференцию в Пскове посвятят 350-летию со дня рождения Петра I
17.02.2022, 12:010 Литва разрешит въезд россиянам с ПЦР-тестом с 31 марта 17.02.2022, 11:570 Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с Игорем Дитрихом 17.02.2022, 11:550 Псковский архив опубликовал жалобу на власти за неправильное раскулачивание 17.02.2022, 11:444 Беременные жены псковских призывников могут получить почти 30 тысяч рублей
17.02.2022, 11:390 Встречи с дипломатами посольства России в Латвии провели руководители Псковской области 17.02.2022, 11:280 Еще четыре человека в Псковской области скончались от коронавируса 17.02.2022, 11:210 Сбер стал лучшим работодателем России - исследование 17.02.2022, 11:155 Трапезную планируют сделать в звоннице Псково-Печерского монастыря
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru