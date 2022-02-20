Общество

Диетолог назвала идеальный овощ для снижения холестерина

Высокое содержание растворимой клетчатки и витаминов делает брокколи идеальным продуктом для желающих сбросить вес, нормализовать давление и уровень холестерина. Об этом изданию Cumhuriyet рассказала диетолог Ягмур Сатыроглу.

Кроме того, брокколи богата сульфорафаном - органическим соединением, предотвращающим рак. Входящий в состав овоща витамин К способствует укреплению костей, а витамины группы В обеспечивают здоровье волос.

«Содержащая витамины А и С брокколи также повышает сопротивляемость организма в силу своих антиоксидантных свойств. Брокколи, укрепляющая иммунную систему, выполняет функцию крепкого щита особенно от зимних болезней», - приводит слова врача «Российская газета».

Диетолог рекомендовала готовить брокколи на пару, чтобы сохранить больше полезных свойств продукта.