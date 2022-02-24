Общество

Алена Трунова возглавила региональный комитет по труду и занятости

Алену Трунову назначили исполняющей обязанности председателя комитета по труду и занятости Псковской области. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в Instagram.

Фото здесь и далее: Instagram-аккаунт Михаила Ведерникова

Глава региона рассказал, что на рабочей встрече с Аленой Труновой обсудил модернизацию службы занятости населения. «С 1 января центры занятости региона перешли на единую цифровую платформу "Работа в России", которая позволяет оказывать услуги в электронной форме. В дальнейшем планируем участие в федеральном проекте "Комплексная модернизация службы занятости", который позволит получить дополнительное финансирование. Для этого необходимо сделать ряд серьезных изменений в структуре службы: пересмотреть кадровый состав и качество оказываемых услуг, провести профессиональную переквалификацию, привлечь к работе на местах более компетентных специалистов. Поручил детально проработать "дорожную карту" предстоящей модернизации, и после ее согласования будем подавать заявку на участие в конкурсе», – отметил он.

Губернатор подчеркнул, что это крайне важная и чувствительная для региона тема. «И возможности тоже есть – для этого доступен целый ряд инструментов на федеральном уровне. Главное сейчас – грамотно их использовать», – продолжил Михаил Ведерников.

«На встрече Алена Сергеевна выдвинула несколько важных и интересных инициатив. Чтобы она могла максимально полно их реализовать, возложил на нее обязанности и. о. председателя комитета по труду и занятости. Работы впереди очень много, возможности и поддержка есть. Теперь нужен результат», – добавил губернатор.

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Ранее Алена Трунова являлась заместителем председателя регионального комитета по труду и занятости. До перехода в комитет занимала пост первого заместителя начальника управления общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области.

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Напомним, после ухода Сергея Аржаникова с поста председателя комитета по труду и занятости в октябре 2021 года, исполняющим обязанности председателя был назначен Сергей Логачев.