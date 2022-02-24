Общество

Регионы РФ предложили прописать в законе возможность усыпления агрессивных животных

Ряд регионов РФ направили в Госдуму свои предложения об изменениях в федеральный закон «Об ответственном обращении с животными». Среди них — возможность усыпления агрессивных особей, ограничение количества питомцев в жилых помещениях и штрафы за отказ от животного, пишет газета «Известия».

Многие идеи уже рассматриваются федеральными законодателями, сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

«Часть предложений о расширении полномочий субъектов мы готовы поддержать. Например, дать реальную возможность запрета самовыгула в муниципалитетах, потому что многие нападения осуществляются не безнадзорными животными, а владельческими. Также мы поддерживаем предложение субъектов самостоятельно решать, осуществлять выпуск животных в среду обитания или содержать их в приютах пожизненно, если регион для себя такое решение принимает», — рассказал Владимир Бурматов.

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Он добавил, что есть регионы, которые очень эффективно работают с безнадзорными животными, возвращая их в естественную среду и при этом снижая популяцию за счет массовой стерилизации.

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Кроме того, есть регионы, где после стерилизации и прививок пристраивают животных в добрые руки или оставляют на пожизненное содержание в приюте, не возвращая в среду обитания, так делают и в Москве. Также, по мнению парламентария, важно повысить ответственность владельцев животных.