Регионы РФ предложили прописать в законе возможность усыпления агрессивных животных

Ряд регионов РФ направили в Госдуму свои предложения об изменениях в федеральный закон «Об ответственном обращении с животными». Среди них — возможность усыпления агрессивных особей, ограничение количества питомцев в жилых помещениях и штрафы за отказ от животного, пишет газета «Известия».
Многие идеи уже рассматриваются федеральными законодателями, сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
Он добавил, что есть регионы, которые очень эффективно работают с безнадзорными животными, возвращая их в естественную среду и при этом снижая популяцию за счет массовой стерилизации.
Кроме того, есть регионы, где после стерилизации и прививок пристраивают животных в добрые руки или оставляют на пожизненное содержание в приюте, не возвращая в среду обитания, так делают и в Москве. Также, по мнению парламентария, важно повысить ответственность владельцев животных.