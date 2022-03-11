Обучение на льготной основе расширили в профсоюзных вузах Петербурга

Обучение на льготной основе расширили в профсоюзных учебных заведениях - Санкт-Петербургском гуманитарном университете профсоюзов (СПбГУП) и Академии труда и социальных отношений (АТиСО). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного совета профессиональных союзов.
Фото: пресс-служба Псковского областного совета профессиональных союзов
Направляемые на учебу по квоте Федерации независимых профсоюзов России смогут получать среднее профессиональное образование в АТиСО и среднее полное общее образование в международной гимназии «Ольгино».
Учиться в АТиСО, СПбГУП и гимназии в счет квоты ФНПР могут:
Необходимыми условиями для обучения по квоте или ее продления являются:
Квота выделяется на текущий учебный год и ежегодно рассматривается вопрос о ее продлении. Членские организации Федерации направляют заявки в ФНПР:
- по СПбГУП и гимназии на предоставление и продление квот до 1 мая;
- по АТиСО на продление квот до 1 мая, предоставление до 15 июня.
Постоянная комиссия Генерального Совета ФНПР по организационной работе и кадровой политике принимает решение о выделении и продлении квоты ФНПР и в срок до 1 июня направляет свое решение в Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов, а до 1 сентября в Академию труда и социальных отношений.