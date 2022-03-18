Общество

«Ростелеком-Солар»: В марте число DDoS-атак на организации СЗФО превысило показатели февраля

Специалисты «Ростелеком-Солар» зафиксировали кратный рост DDoS-атак на организации Северо-Западного федерального округа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании.

Фото: «Ростелеком»

За первые две недели марта их количество уже в два раза превысило показатель за весь февраль 2022 года. Наибольшую динамику демонстрирует финансовый сектор. Если в феврале фиксировались единицы атак на банки, то сейчас их уже сотни. Мощность же и продолжительность атак значительно уменьшились относительно предыдущего месяца. Если в конце февраля самый долгий DDoS длился около 20 часов, то в марте показатель снизился до 10 часов.

«Массовые атаки, и в первую очередь DDoS, составляют "львиную" долю инцидентов, зафиксированных нами в конце февраля и начале марта. DDoS-атаки делают ресурс организации недоступным для пользователей. Главный мотив хакеров в этом случае - хактивизм с целью приостановить работу сервисов и посеять панику. Однако прямого ущерба данным пользователей подобные действия скорее не несут, – подчеркнул руководитель направлений Anti-DDoS и WAF компании «Ростелеком-Солар» Егор Валов. – В таких условиях специалисты "Ростелеком-Солар" непрерывно и в считанные минуты адаптируют механизмы защиты под новые векторы атак, чтобы не допустить недоступности веб-ресурсов».

DDoS-атаки в целом являются достаточно распространенной угрозой для организаций Северо-Западного округа. Так, по данным «Ростелеком-Солар», еще в 2020 году их доля составляла 10% от общего числа инцидентов, а рост относительно предыдущего года составил почти 60%. Это стало самым высоким показателем по стране в сравнении с остальными регионами.

Сегодня «Ростелеком-Солар» обеспечивает защиту от DDoS для более чем 400 компаний и организаций из госсектора, банков, ТЭК, промышленности, ритейла и других отраслей. Среди защищаемых объектов – большое количество ключевых российских интернет-ресурсов. Центр противодействия кибератакам Solar JSOC (а это свыше 400 специалистов по кибербезопасности) работает в круглосуточном режиме.