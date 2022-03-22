Общество

Валерий Филимонов: Сбор гуманитарной помощи шел гораздо быстрее, чем прогнозировали

Сбор гуманитарной помощи жителям Донбасса шел гораздо быстрее, чем прогнозировали. Об этом сообщил секретарь Псковского городского отделения партии «Единая Россия» Валерий Филимонов в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«"Единая Россия" из всех политических партий Российской Федерации выступила первой по сбору гуманитарной помощи», — отметил он и напомнил, что партия стала единственной, кто непосредственно занялся этой работой. По его словам, первоначально планировали отправить 10 тонн, но в итоге в установленный срок собрали 20 тонн гуманитарного груза.

«Это благодаря отклику населения России. Сбор гуманитарной помощи шел гораздо большими темпами, чем мы прогнозировали», — подчеркнул Валерий Филимонов.

Гость студии рассказал, что в одно из отделений пришли две бабушки и попросили направить жителям Донбасса свою пенсию за месяц. «Я горжусь нашим населением. Это не партийные люди, это просто граждане, они готовы помогать в беде другим людям», — сказал он.

«Мы единственные, кто направил два гуманитарных конвоя в Донбасс. Работа будет продолжена», — добавил Валерий Филимонов.

Жители региона все необходимое для беженцев могут принести в местные отделения «Единой России». В Пскове пункт сбора находится по адресу: улица Гоголя, 9 (телефон 8 (8112) 66-25-12), а в Великих Луках – по адресу: улица Некрасова, 10 (телефон 8 (81153) 4-80-11).