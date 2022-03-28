Общество

Прием заявлений в первые классы школ стартует в Пскове с 1 апреля

Прием заявлений в первые классы школ стартует в Пскове с 1 апреля. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава администрации города Пскова Борис Елкин.

Фото здесь и далее: Борис Елкин / Telegram

Так, до 30 июня будут принимать заявления от родителей детей, проживающих на закрепленной за школой территории. Заявления «не по месту жительства» можно будет подать с 6 июля при наличии в образовательном учреждении свободных мест. Право преимущественного приема в школы имеют дети, у которых в этом учреждении обучаются братья и сестры. Изменения в порядок приема вступили в силу с 1 марта этого года.

Информацию о графике приема заявлений, наличии свободных мест, а также перечень необходимых для зачисления в первый класс документов можно найти на сайтах школ города.

Напомним, в 2021 году в Пскове первый звонок прозвучал для 3 тысяч 106 первоклассников. В этом году в школы города пойдут примерно на 200 первоклассников больше.