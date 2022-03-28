Родители псковских школьников попробовали сдать ЕГЭ

Всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» прошла в школе №24 имени Льва Малякова в Пскове 29 марта. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, в ней приняли участие порядка 20 родителей выпускников.
На мероприятии также присутствовали заместитель главы администрации города Пскова Павел Волков, детский омбудсмен в регионе Наталия Соколова, начальник отдела аккредитации и государственной аттестации обучающихся комитета по образованию Псковской области Андрей Дмитриев, которые вместе с родителями учеников сдали экзамен по математике.
Перед началом акции член государственной экзаменационной комиссии разъяснила участникам процедуру прохождения экзамена, «выпускники» проследовали к металлоискателю, обработали руки антисептиком.
Он также уточнил важные моменты, которые должны учесть сдающие ЕГЭ: с собой можно иметь только гелевую ручку, воду и паспорт без обложки. Поскольку за экзаменом следят по камерам видеонаблюдения федеральные наблюдатели, такой набор предусмотрен, чтобы лишний раз не проверять и не нервировать выпускника.
В этом году, по его словам, в регионе Единый государственный экзамен будут сдавать около 2700 учащихся 11 классов, будет открыты 34 пункта сдачи ЕГЭ. Санитарно-эпидемиологические требования остаются, чтобы не допустить вспышки заболеваемости.
После экзамена, который, в отличие от настоящего ЕГЭ, длился около 30 минут, провели круглый стол, где участники мероприятия поделились друг с другом впечатлениями и узнали свои результаты.
«Я, конечно, давно окончила школу, но для тех, кто учится на 4-5 вполне реально сдать. Конечно, переживания были, потому что нужно очень внимательно заполнить все клеточки красивым почерком. Думаю, что написала на "троечку", но кое-что все же решила», - рассказала о полученном опыте мама десятиклассника.