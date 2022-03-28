Общество

Родители псковских школьников попробовали сдать ЕГЭ

Всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» прошла в школе №24 имени Льва Малякова в Пскове 29 марта. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, в ней приняли участие порядка 20 родителей выпускников.

На мероприятии также присутствовали заместитель главы администрации города Пскова Павел Волков, детский омбудсмен в регионе Наталия Соколова, начальник отдела аккредитации и государственной аттестации обучающихся комитета по образованию Псковской области Андрей Дмитриев, которые вместе с родителями учеников сдали экзамен по математике.

Перед началом акции член государственной экзаменационной комиссии разъяснила участникам процедуру прохождения экзамена, «выпускники» проследовали к металлоискателю, обработали руки антисептиком.

«Мы традиционно проводим акцию "Единый день сдачи ЕГЭ родителями", чтобы показать процедуру экзамена, что это не так страшно. Когда родители непосредственно сами получают опыт прохождения экзамена, они могут дать правильный настрой выпускникам. Дети, родители которых прошли через это мероприятие, гораздо увереннее себя чувствуют», – отметил заместитель председателя регионального комитета по образованию Алексей Григорьев.

Он также уточнил важные моменты, которые должны учесть сдающие ЕГЭ: с собой можно иметь только гелевую ручку, воду и паспорт без обложки. Поскольку за экзаменом следят по камерам видеонаблюдения федеральные наблюдатели, такой набор предусмотрен, чтобы лишний раз не проверять и не нервировать выпускника.

В этом году, по его словам, в регионе Единый государственный экзамен будут сдавать около 2700 учащихся 11 классов, будет открыты 34 пункта сдачи ЕГЭ. Санитарно-эпидемиологические требования остаются, чтобы не допустить вспышки заболеваемости.

После экзамена, который, в отличие от настоящего ЕГЭ, длился около 30 минут, провели круглый стол, где участники мероприятия поделились друг с другом впечатлениями и узнали свои результаты.

«Я, конечно, давно окончила школу, но для тех, кто учится на 4-5 вполне реально сдать. Конечно, переживания были, потому что нужно очень внимательно заполнить все клеточки красивым почерком. Думаю, что написала на "троечку", но кое-что все же решила», - рассказала о полученном опыте мама десятиклассника.