Общество

Дополнительные пригородные поезда запустят в Псковской области

Дополнительные рейсы поездов Великие-Луки – Невель-2 и Новосокольники – Невель-2 запустят по средам с 15 апреля по 1 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству региона.

Фото: комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

Так, отправляться поезд из Великих Лук будет в 8.10, а прибывать в Невель в 9.42. Из Новосокольников поезд будет отправляться в 15.00, а прибывать в Невель в 16.07.

С актуальной информацией о расписании пригородных поездов можно ознакомиться на информационных стендах АО «СЗ ППК», на сайтах АО «СЗ ППК», Яндекс и ТУ-ТУ.