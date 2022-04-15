Общество

Награды от Псковской городской Думы получат пять человек

Благодарственные письма и грамоты от Псковской городской Думы получат пять человек. Об этом с очередной 64-й сессии ПГД, которая проходит сегодня, 15 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Благодарственными письмами наградят председателя общественной организации «Федерация футбола города Пскова» Владимира Косогова, директора спортивной школы «Ника» Константина Чижова и врача-ортодонта Псковской стоматологической поликлиники Елены Уситвину.

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Почетные грамоты Псковской городской Думы получат медсестры, работающие в Псковской стоматологической поликлинике – Любовь Цпляева и старшая медсестра Ксения Шенкнехт-Дегтярева.

Решения о награждении заявленных кандидатов депутаты приняли в ходе тайного голосования.