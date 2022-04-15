Общество

Стать экономистом или управленцем смогут абитуриенты в новгородском филиале РАНХиГС

Новгородский филиал РАНХиГС - часть крупнейшего в России и Европе университета социально-экономического и гуманитарного профиля, который по праву занимает верхние строки во всех национальных рейтингах. Филиал Академии в Великом Новгороде открыл двери для первых абитуриентов в 1998 году.

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Новгородский филиал РАНХиГС готовит специалистов в области экономики и управления.

Здесь студенты как в очной, так и в очно-заочной форме могут получить степень бакалавра по одному из трех направлений:

Государственное и муниципальное управление;

Управление персоналом;

Экономика.

Подробнее о правилах поступления и условиях обучения – в лонгриде Псковской Ленты Новостей.