Общество

Действия при обнаружении пала травы перечислили жителям Псковской области

Что делать при обнаружении пала травы, Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Псковской области.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области

«Основным виновником природных пожаров является человек – его небрежность при пользовании огнем во время работы и отдыха. Пожары возникают в результате сжигания мусора, в местах пикников, сбора грибов и ягод, а также по небрежности - от брошенной горящей спички, непотушенной сигареты. Но чаще всего люди сознательно поджигают сухую траву, объясняя это тем, что так молодая трава вырастет быстрее. Но давно доказано, что палы травы только наносят вред живой природе и человеку», – рассказали в управлении.



В связи с наступлением пожароопасного сезона сотрудники МЧС просят быть предельно осторожными с источниками огня. Соблюдать требования пожарной безопасности. На отдыхе и во время работы на природе всегда помнить, что даже из самой малой искры может разгореться настоящий пожар, который в сухую погоду быстро распространяется и несет в себе реальную угрозу не только окружающей среде, но и непосредственно жизни и имуществу людей.

Необходимо отметить, что быстрее справиться с чрезвычайной ситуацией и спасти лесной массив, строения, имущество и, возможно, жизни людей помогут правильные действия.

При обнаружении пала травы необходимо определить направление ветра и распространение огня, что и где горит. Оценить ситуацию: стоит ли пытаться потушить пожар своими силами или лучше поспешить за помощью, чтобы не потерять даром времени и не дать огню набрать силу. Обязательно обратиться в службу спасения по телефонам «101» или «112».

При небольшом пожаре огонь необходимо заливать водой из ближайшего водоема или засыпать землей. Пламя можно сметать пучками 1,5-2-метровых веток лиственных деревьев, мокрой одеждой или плотной тканью. Наносить скользящие удары по кромке огня сбоку в сторону очага пожара, как бы сметая пламя; ветви, ткань после каждого удара переворачивать, чтобы они, таким образом, охлаждались и не загорелись. Затаптывать небольшой огонь ногами. При тушении пожара действовать осмотрительно, не уходить далеко от дорог и просек, не терять из виду других участников, поддерживать с ними зрительную и звуковую связь.

Потушив небольшой пожар, нельзя уходить до тех пор, пока не станет понятно, что огонь не разгорится снова. Сообщить в лесничество или пожарную охрану о месте и времени пожара, а также о возможных его причинах.

«Помните, что дисциплинированность в лесу, сознательное поведение, строгое соблюдение правил пожарной безопасности и правильные действия при пожаре помогут избежать беды!» – отметили в управлении.