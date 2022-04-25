Апелляцию псковского «яблочника»-иноагента оставили без удовлетворения

Псковский областной суд рассмотрел апелляцию координатора общероссийского общественного движения «Голос»* в Псковской области, члена партии «Яблоко» Владимира Жилинского**, которого оштрафовали за публикации в интернете без указания статуса иноагента. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.
«Апелляционным определением Псковского областного суда постановление суда первой инстанции оставлено без изменения, апелляционная жалоба – без удовлетворения», – говорится в сообщении.
*Незарегистрированная организация, выполняющая функции иностранного агента
**Включен в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента