Общество

Апелляцию псковского «яблочника»-иноагента оставили без удовлетворения

Псковский областной суд рассмотрел апелляцию координатора общероссийского общественного движения «Голос»* в Псковской области, члена партии «Яблоко» Владимира Жилинского**, которого оштрафовали за публикации в интернете без указания статуса иноагента. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

«Апелляционным определением Псковского областного суда постановление суда первой инстанции оставлено без изменения, апелляционная жалоба – без удовлетворения», – говорится в сообщении.

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Напомним, 31 декабря 2021 года и 2 января 2022 года активист, включенный в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, допустил распространение своих сообщений и материалов на территории России в социальной сети Facebook без указания своего статуса. Владимир Жилинский** на судебное заседание не явился, свою позицию не представил.

С конца 2021 года Владимир Жилинский** проживает в Грузии. Об этом он сообщал в своем телеграм-канале.

*Незарегистрированная организация, выполняющая функции иностранного агента

**Включен в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента