Общество

В России одобрили закон о безвозмездной поставке газа для Вечных огней

Совет Федерации единогласно одобрил закон «Единой России» о безвозмездной поставке газа для Вечных огней и Огней памяти. Об этом сообщил первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак в своем телеграм-канале.

Фото: Андрей Турчак / Телеграм

Он наделяет правительство полномочиями по установлению порядка безвозмездной поставки газа, а министерство обороны - полномочиями по ведению реестра Вечных огней и Огней памяти. Сейчас их насчитывается 2825.

«Данный закон отражает принципиальное решение государства и общества, что Вечный огонь не может угаснуть. Точно так же, как никогда, не угаснет наша память о героях-победителях», – отметил вице-спикер.

На территории региона расположены четыре комплекса Вечный огонь: два в Пскове и по одному в Великих Луках и Новосокольниках. Кроме того, региональные власти ведут работу с «Газпромом» по обеспечению природным газом мемориалов Огонь памяти еще в пяти муниципальных образованиях, сообщили в пресс-службе администрации региона.