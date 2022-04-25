Общество

В Псковской области собираются ввести выплаты участникам спецоперации, ставшим инвалидами

Предоставление ежемесячных и единовременных компенсационных выплат гражданам, ставшим инвалидами в ходе спецоперации на территориях Украины, ДНР и ЛНР, обсудили члены комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Псковского областного Собрания депутатов. Об этом с заседания комитета, которое проходит 27 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Председатель областного комитета по социальной защите Ольга Евстигнеева отметила, что соответствующие изменения предлагается внести в областной закон «О дополнительных мерах социальной защиты инвалидов вследствие военной травмы, полученной в результате выполнения задач в условиях чрезвычайного положения и при вооруженных конфликтах».

В настоящее время размер ежемесячных компенсационных выплат в возмещение вреда здоровью инвалидам I, II и III групп вследствие военной травмы, полученной в результате выполнения задач в условиях чрезвычайного положения и при вооруженных конфликтах в Чеченской Республике, в Республике Северная Осетия - Алания и Республике Ингушетия, на территориях государств Закавказья, в Приднестровском регионе Республики Молдова, в Республике Таджикистан, в период ведения боевых действий в Афганистане, составляет 624 рубля, напомнила она.

Проектом закона предлагается увеличить размер ежемесячных компенсационных выплат:

- инвалидам I группы инвалидности - до 1248 рублей;

- инвалидам II группы инвалидности - до 874 рублей.

Также с целью единообразного изложения размеров ежемесячных и единовременных компенсационных выплат проект закона предусматривает исключение понятия «базовой суммы для выплаты пособий, стипендий и других обязательных социальных выплат» и определяет размеры единовременных компенсационных выплат в конкретных денежных суммах:

- инвалидам I группы инвалидности - 20 000 рублей;

- инвалидам II группы инвалидности - 14 000 рублей;

- инвалидам III группы инвалидности - 10 000 рублей.

Кроме того, предоставление мер социальной поддержки в соответствии с законом области №29-ОЗ предлагается распространить на проживающих в Псковской области инвалидов вследствие военной травмы, полученной в ходе специальной военной операции на территориях Украины, ДНР и ЛНР.

По состоянию на 1 января 2022 года в Псковской области насчитывается 85 получателей таких выплат. На финансирование выплат в бюджете региона предусматривается 615 тысяч рублей.

В случае увеличения размеров ежемесячных компенсационных выплат, с учетом дифференциации в зависимости от группы инвалидности, получать такие выплаты в увеличенном размере будет 31 человек, на ежемесячные компенсационные выплаты будет дополнительно выделено из средств областного бюджета 73,9 тыс. рублей.

Вице-спикер, председатель парламентского бюджетного комитета Александр Братчиков подчеркнул, что нужно поддерживать данный закон.

Законопроект рассмотрят на сессии регионального парламента 28 апреля.