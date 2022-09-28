Общество

Врач перечислила продукты, которые помогут побороть осеннюю сонливость

Осенью многие люди ощущают сонливость и апатию. Об этом сообщила врач-эндокринолог МНОЦ МГУ Зухра Павлова.

«Распространенная история – люди летом перестают принимать витамины, считая, что они не нужны. В основном сезонная осенняя слабость бывает связана с дефицитом витамина D. Человек убежден, что если летом солнца много, то витамин D обязательно накопится. Отказ от его приема приводит к дефициту как раз ближе к осени, и начинается осенняя хандра. В это же время происходит изменение гормонального фона: количество солнечного освещения сокращается, и синтез серотонина уменьшается. Все это в комплексе приводит к проблемам. Поэтому лучше всего обратиться к врачу, если вы чувствуете слабость и апатию», – цитирует её радио Sputnik.

Взбодриться в течение дня может помочь кофе, но важно правильно выбирать время для его употребления, продолжила врач. Она уточнила, какое количество этого напитка принесет пользу организму.

«Кофе – хороший стимулятор, если его не много. Если человеку кофе помогает в подъеме тонуса, то одна-две чашки отдельно от основных приемов пищи – вполне приятный и правильный способ. Но когда кофе начинают пить слишком много, тем более с сахаром, молоком и во время еды – это уже не очень хорошая история», – отметила Зухра Павлова.

Повысить тонус и дать дополнительную энергию может также шоколад, добавила врач. Однако с пользой употреблять это лакомство можно лишь в небольших количествах, предупредила она.

«Конечно, помогают такие вещи, как шоколад. Я всегда говорю, что шоколад – это лекарство. Кладем пять граммов за щеку и рассасываем, не запивая горячей водой. Это окажет положительное воздействие, поможет мозгу – даст тонус, энергию и удовлетворение серотонином. А если мы начинаем шоколадом доставлять себе удовольствие в больших количествах, допустим, сели пить чай и полплитки съели, – это уже проблема», – считает Зухра Павлова.