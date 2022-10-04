Общество

Псковской молодежи помогут преодолеть страх перед собеседованием

Псковских студентов и молодых специалистов приглашают стать участниками мероприятия в формате недели мастер-классов «Успешный соискатель» с 17 по 21 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском городском молодежном центре.

Изображение: Псковский городской молодежный центр

Приглашенные специалисты расскажут участникам мероприятия о трудностях, с которыми можно столкнуться при трудоустройстве.

«В течение пяти дней спикеры из различных сфер помогут изнутри увидеть все процессы трудоустройства, убрать страхи и опасения, которые возникают у каждого, кто впервые сталкивается с написанием резюме и прохождением собеседования. Также будут разобраны казусные, неудачные ситуации, которые в последующем могут привести соискателя к новым неудачам», - рассказали организаторы.