Общество

Псковичка стала призером крупнейшего в мире события в сфере промышленного строительства

Ведущий инженер-сметчик муниципального казённого учреждения города Пскова «Стройтехнадзор» Татьяна Алексеева стала призером крупнейшего в мире события в сфере промышленного строительства - II Международного строительного чемпионата, который прошел 5-8 октября в Казани. В нем приняли участие около тысячи специалистов из 20 стран. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава администрации Пскова Борис Елкин.

Фото здесь и далее: Борис Елкин / Telegram

«Татьяна Алексеева боролась за победу в индивидуальной номинации "Ценообразование и сметное нормирование". В течение двух дней участники разрабатывали локальную смету по рабочему проекту. В итоге Татьяна заняла почетное третье место», - рассказал Борис Елкин.

Он отметил, что это не первая профессиональная награда Татьяны Алексеевой. Она – победитель Всероссийского отраслевого конкурса профессионального мастерства для инженерно-технических работников в сфере строительства в номинации «Лучший специалист по ценообразованию в строительстве».

«Администрация гордится своими кадрами! Поздравляю Татьяну Сергеевну и желаю новых профессиональных побед!» - добавил сити-менеджер.