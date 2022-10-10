Общество

Раненных в ходе спецоперации военных обеспечат санаторно-курортным лечением

Правительство Псковской области обеспечит военных, которые получили ранение или контузию в ходе специальной военной операции, санаторно-курортным лечением. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Поручение проработать данную меру поддержки дал губернатор региона Михаил Ведерников по итогам встречи с родственниками военнослужащих и женсоветом Псковского гарнизона в июле этого года.

При желании вместе с ними могут поехать и члены семьи.

Указанная мера поддержки носит заявительный характер. Средства на ее обеспечение выделяются из регионального бюджета.

На сегодняшний день возможностью пройти реабилитацию решили воспользоваться двое военнослужащих и члены их семей. Они получили путевки в санаторий «Хилово». Полное содействие в вопросе организации санаторно-курортного лечения оказывает комитет по социальной защите Псковской области, добавили в пресс-службе.