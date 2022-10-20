Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Топ клиник Пскова
Мне 60, и это здорово!
проект ТЕПЛЫЙ ДОМ
Денис Иванов о 15 округе
новогодние корпоративы
Защита от мошенников
Электронная транспортная накладная
бонусы для членов профсоюза
Первые счета за электроэнергию
штраф за обман энергетиков
Господин Рейтингомер
Компьютерные игры: за и против
Выгода на автомобили Geely до 550 000 рублей*
Планы псковских либерал-демократов
огненная узбечка
 
 
 
ещё Общество 20.10.2022 14:060 Мать мобилизованных несколько дней жила на вокзале в Пскове из-за страха опоздать на работу 20.10.2022 15:340 Три модельные библиотеки сделали в 10-м округе - Виктор Остренко 20.10.2022 15:230 Доля нелегальных сигарет на псковском рынке приблизилась к 25% 20.10.2022 15:180 Лучшего гражданского госслужащего Псковской области определят 24 октября 20.10.2022 15:070 Посылки для мобилизованных новоржевцев отправили в Тверь 20.10.2022 15:020 На приграничных территориях Псковской области уделяют внимание доступности связи - Виктор Остренко
 
 
 
Самое популярное 19.10.2022 07:540 Россияне неосознанно выбрасывают 500 кг золота ежегодно 18.10.2022 07:170 Северо-Запад России первым встретил удар атлантического циклона 17.10.2022 10:282 Две учительницы Печорской гимназии погибли в ДТП. ФОТО 19.10.2022 20:520 В ПсковГУ собирают жестяные банки для изготовления блиндажных свечей 20.10.2022 09:222 Путин упразднил Ростуризм
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

«Росгосстрах» внедряет новый подход к работе с клиентами

20.10.2022 14:39|ПсковКомментариев: 0

В «Росгосстрахе» создан новый департамент управления взаимоотношениями с клиентами, директором которого назначена Светлана Бери. Ранее она отвечала за развитие цифровых платформ компании – «Мой сервис». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании. 

Новое подразделение будет управлять «жизненным циклом» клиента в СК «Росгосстрах», а сервисные цифровые платформы лягут в основу единого личного кабинета клиента.

Новый департамент объединил функции блока заботы о клиентах и департамента развития бизнеса (которые курировал направление «Мой сервис»). В его зону ответственности войдут управление контакт-центром «Росгосстраха», работа с обращениями, мониторинг и анализ клиентского опыта, управление принципами взаимодействия с клиентами, внедрение цифрового пути клиента и развитие сервисов, в том числе вне страховых продуктов.

«"Росгосстрах" всегда относился с большим вниманием к работе с клиентами. Мы накопили огромный опыт, обслуживая более чем 12 миллионов клиентов и 240 тысяч компаний, а также взаимодействуя с десятками тысяч пользователей наших цифровых платформ, и пришли к новой концепции клиентского сервиса. Качественное обслуживание и неравнодушный подход – давно уже не конкурентное преимущество, а базовое требование к любому страховщику. Сегодня же принципиально важно по-новому выстраивать отношения с клиентами – через создание и анализ клиентского пути. Благодаря такому подходу каждый клиент будет получать продукты, услуги и уровень сервиса в соответствии со своими ожиданиями, а компания, в свою очередь, будет эффективно достигать стратегических целей», – пояснил генеральный директор СК «Росгосстрах» Максим Шепелев.

Департамент будет управлять клиентским сервисом и анализировать все бизнес-процессы компании, чтобы инициировать и помогать оперативно внедрять в них инновации, направленные на совершенствование обслуживания клиентов.

«Мы усовершенствуем принципы взаимоотношений с клиентами. Мы не будем основываться только на показателях метрик лояльности страховщика, а постараемся построить систему взаимодействия так, чтобы обеспечивался баланс между эффективностью деятельности компании и позитивными впечатлениями клиентов. Целью становится не просто достижение высокого индекса потребительской лояльности и готовность рекомендовать нас окружающим. Мы сфокусируемся на выявлении и решении потребностей клиента, одновременно формируя у него правильные ожидания от результата нашей работы. Основа для достижения такой цели — построение оптимальных клиентских путей, внедрение таких технологий нашего взаимодействия, которые учитывали бы потребности и желания страхователя и в то же время — интересы и возможности компании. Для этого мы выстраиваем тесное сотрудничество с каналами продаж, подразделениями по разработке страховых и сервисных продуктов, а также с блоком IT», — рассказала директор департамента управления взаимоотношениями с клиентами «Росгосстраха» Светлана Бери.

ПАО СК «Росгосстрах» — флагман отечественного рынка страхования, входит в группу банка «Открытие». На территории Российской Федерации действуют около 1500 представительств компании.

6 октября 2022 года система «Росгосстрах» отметила 101 год со дня своего создания.

Теги: #Росгосстрах
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Есть ли у вас сбережения/накопления?
В опросе приняло участие 210 человек
20.10.2022, 15:340 Три модельные библиотеки сделали в 10-м округе - Виктор Остренко 20.10.2022, 15:230 Доля нелегальных сигарет на псковском рынке приблизилась к 25% 20.10.2022, 15:210 Двух пешеходов сбили в Пскове. ФОТО 20.10.2022, 15:180 Лучшего гражданского госслужащего Псковской области определят 24 октября
20.10.2022, 15:160 Производство по переработке рапса откроют в Псковской области 20.10.2022, 15:100 Благоустройство автостанции начали в Дно 20.10.2022, 15:070 Посылки для мобилизованных новоржевцев отправили в Тверь 20.10.2022, 15:020 На приграничных территориях Псковской области уделяют внимание доступности связи - Виктор Остренко
20.10.2022, 15:000 Тест-драйв ПЛН — Geely Coolray с Викторией Марчук. ВИДЕО 20.10.2022, 14:550 Псковский депутат Денис Иванов рассказал о выполненных работах в своем округе в 2022 году 20.10.2022, 14:480 Двое мужчин ограбили прохожего в Великих Луках 20.10.2022, 14:410 Псковичам нужно время, чтобы привыкнуть к «вафельной» разметке — Владимир Кузь
20.10.2022, 14:390 «Росгосстрах» внедряет новый подход к работе с клиентами 20.10.2022, 14:330 Новые механизмы раздельного сбора мусора предлагают региональные депутаты 20.10.2022, 14:270 Путин наградил медиков из Псковской области 20.10.2022, 14:250 Пожилые псковички помогли якобы попавшим в ДТП родственникам и лишились денег
20.10.2022, 14:060 Мать мобилизованных несколько дней жила на вокзале в Пскове из-за страха опоздать на работу 20.10.2022, 14:021 «Три мудреца»: Как жить в режиме тревожности? ВИДЕО 20.10.2022, 12:250 Сотрудника для производства сахарной пудры ищут в Пскове 20.10.2022, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 20 октября
20.10.2022, 11:340 Псковичи в очередной раз раскупили билеты на вечернюю «Ласточку» до Санкт-Петербурга 20.10.2022, 11:110 Магазин гобеленов продают в Пскове за 250 тысяч рублей 19.10.2022, 22:110 Псковский рекрутер рассказала, как соискатели портят впечатление о себе 19.10.2022, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 19 октября
19.10.2022, 10:300 Магазин одежды в центре Пскова продают за 400 тысяч рублей 18.10.2022, 18:210 Для тех, кто празднует Хэллоуин: оформление вечеринки в стилистике фильма ужасов 18.10.2022, 12:260 В торговом центре псковичи могут получить штраф в размере 5 тысяч рублей 18.10.2022, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 18 октября
18.10.2022, 11:090 На любую погоду: как псковичам выбрать осеннюю обувь 18.10.2022, 08:160 Газету с обращением Сталина к народу продают в Пскове 17.10.2022, 14:140 Магазины в Пскове начали готовиться к Новому году. Фото 17.10.2022, 13:150 Редкий автомобиль BMW 1939 года выпуска продают в Пскове
17.10.2022, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 17 октября 14.10.2022, 12:010 Бизнес-ланчи псковских кафе и ресторанов: предложения на 14 октября 12.10.2022, 19:330 Листопадный вопрос: убирать нельзя оставить 12.10.2022, 15:170 Действующий автопрокат для туристов продают в Пскове
12.10.2022, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 12 октября 11.10.2022, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 11 октября 10.10.2022, 18:210 Народники Пскова, к истокам. Одержимые танцем 10.10.2022, 17:010 Валютные отношения в Пскове: евро и доллар днём и с огнём
10.10.2022, 12:010 Бизнес-ланчи псковских кафе и ресторанов: предложения на 10 октября 07.10.2022, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 7 октября
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru