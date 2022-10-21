Общество

Путин назвал способ решения проблемы алкоголизма

Проблема алкоголизма решается не запретами, а предоставлением людям возможности заниматься саморазвитием и интересным делом, убежден президент РФ Владимир Путин. Своё мнение он выразил на встрече с губернатором Магаданской области Сергеем Носовым.

«Надо, чтобы людям было, чем заниматься. Уверен, не запрет, а именно возможность заняться саморазвитием, интересным делом, развивать свои хобби - вот это чрезвычайно важно, это точно совершенно поможет. Это мировая практика и практика нашей страны последних лет, где у нас в целом по стране хорошие результаты», - приводит слова Путина РИА Новости.

Напомним, спрос на спиртное за период с 15 августа по 15 сентября в России снизился на 15% по сравнению с показателем в марте.

Смотрите также В России упал спрос на крепкий алкоголь

Ранее жителям Псковской области перечислили симптомы алкогольной амнезии.