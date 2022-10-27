Идею тестирования на наркотики в школах оценили в Госдуме

Обязательное тестирование на наркотики в школах предложили ввести в Хабаровском крае. На тематическом совещании педагогов, родителей и врачей инициатива прозвучала на фоне растущих масштабов наркотизации несовершеннолетних и роста смертности подростков от психоактивных веществ.
На сегодняшний день тестирование в школах чаще всего проводится медработниками с привлечением психологов — после беседы подростку предлагается пройти углубленное обследование. Может дойти до сдачи образцов мочи для исследования на маркеры наркотиков, уточняют «Известия».
На заседании Антинаркотической комиссии Самарской области несколько дней назад отметили положительный опыт социально-психологического тестирования.
При этом он отметил, что должна быть программа реабилитации детей-наркоманов, которая в стране на сегодняшний день отсутствует.