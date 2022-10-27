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Общество

Идею тестирования на наркотики в школах оценили в Госдуме

28.10.2022 07:53|ПсковКомментариев: 0

Обязательное тестирование на наркотики в школах предложили ввести в Хабаровском крае. На тематическом совещании педагогов, родителей и врачей инициатива прозвучала на фоне растущих масштабов наркотизации несовершеннолетних и роста смертности подростков от психоактивных веществ. 

На сегодняшний день тестирование в школах чаще всего проводится медработниками с привлечением психологов — после беседы подростку предлагается пройти углубленное обследование. Может дойти до сдачи образцов мочи для исследования на маркеры наркотиков, уточняют «Известия».

На заседании Антинаркотической комиссии Самарской области несколько дней назад отметили положительный опыт социально-психологического тестирования.

«Тестирование считаю очень важным и нужным, его обязательно следует проводить в школах. Хотя бы в качестве сдерживающего фактора, психологического барьера. Они должны знать и понимать, что в любой момент в школе может пройти тестирование на наркотики, следы которых могут оставаться в крови более 30 дней», — прокомментировал ситуацию депутат Госдумы, руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев.

При этом он отметил, что должна быть программа реабилитации детей-наркоманов, которая в стране на сегодняшний день отсутствует.

Теги: #наркотики #школа
Источник: Псковская Лента Новостей
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