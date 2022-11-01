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Общество

Молодых псковичей приглашают принять участие в конкурсе «Твой выбор»

02.11.2022 12:00|ПсковКомментариев: 0

Молодых псковичей приглашают принять участие в городском конкурсе социальной рекламы антинаркотической направленности «Твой выбор». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городском молодежном центре.

Участниками могут стать жители города Пскова в возрасте от 14 до 35 лет. Создать конкурсную работу можно как индивидуально, так и коллективно по трём номинациям: «Лучший видеоролик», «Лучшая аудиореклама» и «Лучший плакат».

Для регистрации заявки на участие необходимо отправить работу на электронную почту pgmc-info@mail.ru и указать в письме ФИО автора(ов), возраст, контактный телефон, образовательное учреждение или место работы, а также название работы и краткую аннотацию. Заявки, присланные без работ, не принимаются.

Фото: Псковский городской молодёжный центр

По итогам конкурса победители в каждой номинации получат специальные награды от организаторов. Кроме того, лучшие работы будут размещены в городских СМИ, рейсовых автобусах и на рекламных площадках города.

Приём заявок осуществляется до 25 ноября 2022 года, объявление результатов состоится во Всемирный день борьбы со СПИДом – 1 декабря 2022 года.

За информацией по конкурсу можно следить на сайте комитета по физической культуре, спорту и делам молодёжи, а также в группе молодёжного центра Пскова в социальной сети «ВКонтакте».

Организаторами выступают комитет по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации города Пскова совместно с УМВД России по городу Пскову и МБУ «Псковский городской молодёжный центр»

Теги: #Твой выбор #молодежный центр
Источник: Псковская Лента Новостей
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