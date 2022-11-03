Общество

Три чашки кофе в день не навредят, считает терапевт

Врачи не могут определиться, вреден кофе для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями или же напиток можно употреблять без оглядки на свое здоровье.

Так, по словам заведующей поликлиники калининградской горбольницы №4, терапевта Ксении Каневской, содержащийся в кофе кофеин вызывает спазм сосудов, от чего повышается давление. Но в то же время кофе обладает мочегонным эффектом, поэтому понижает давление, пишет RuNews24.

В связи с этим, считает терапевт, кофе не противопоказан ни гипотоникам, ни гипертоникам.

Однако и тем, и другим стоит употреблять этот напиток в умеренных количествах и не забывать про вред сахара. В частности, без вреда для здоровья можно выпить две-три чашки в день. При этом добавлять в кофе сливки или сиропы не стоит, так как дополнительные жиры и сахар оказывают негативное влияние на организм.

Терапевт добавила, что противопоказан кофе людям с заболеваниями ЖКТ, в числе которых больные с хроническим панкреатитом. Утренняя чашка кофе может вызвать у них обострение болезни.