Врач поделилась способом проверить состояние здоровья за минуту

Способы проверить свое состояние здоровья за минуту назвала геронтолог Анна Лоу, пишет «Федеральное Агентство Новостей».
По словам врача, необходимо постоять на одной ноге и засечь время. В случае, если человек здоров, то он сможет отстоять 60 секунд и более. Проблемы с равновесием могут быть обусловлены различными болезнями.
Если человек неспособен с третьей попытки устоять на одной ноге в течение десяти секунд, его шансы умереть раньше времени увеличиваются на 84%, заявляют эксперты. Число мужчин и женщин, которые не могут выполнить такое упражнение, растет пропорционально их возрасту.