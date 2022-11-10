Общество

На борьбу с сахарным диабетом предложили добавить свыше 100 млрд рублей

На борьбу с сахарным диабетом предложили выделить дополнительные средства в размере 102 млрд рублей. С инициативой внести поправки ко второму чтению в план бюджета и добавить туда расходы на диабетиков выступили депутаты ЛДПР Владимир Кошелев, Ярослав Нилов и Станислав Наумов. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на документ, подготовленный парламентариями для рассмотрения комитетом Госдумы по бюджету и налогам.

Изменения должны коснуться проекта федзакона «О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов». Туда предлагается добавить расходы на реализацию федпроекта «Борьба с сахарным диабетом».

Несмотря на то, что последний разработали по поручению президента и внесли в правительство еще летом 2022 года, в плане бюджета расходы на него отражены не были, отметили авторы инициативы. Всего предлагается выделять на эти цели около 34 млрд рублей в год.

Таким образом, в сумме за три года на борьбу с сахарным диабетом должно пойти более 100 млрд рублей. Необходимость дополнительного финансирования борьбы с диабетом обусловлена ростом смертности от этого заболевания, отметил один из авторов поправок, депутат Владимир Кошелев.

«Особенно ярко это проявилось в тяжелый для всей страны 2020 год — год эпидемии COVID-19 — когда смертность больных сахарным диабетом выросла на 22%. На сегодня есть подтверждённые данные о 157 тысячах людей с диабетом, перенесших COVID, из которых умерли 7% больных с диабетом 1-го типа и 14% с диабетом 2-го типа. Причём почти половина всех летальных исходов приходится на граждан трудоспособного возраста, до 60 лет», — подчеркнул парламентарий.