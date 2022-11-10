Общество

Китайский язык стал востребованным у псковских работадателей – эксперты

Вакансий, где требуется знание китайского языка, в Пскове за год стало больше в 1,75 раза. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в исследовательском центре SuperJob.

В топ-5 наиболее востребованных в вакансиях иностранных языков (разговорное и свободное владение, в порядке убывания количества вакансий) вошли:

английский;

китайский;

французский;

немецкий;

итальянский.

Востребованность китайского языка за последнее время значительно выросла. Он потеснил французский и немецкий языки. Испанский язык покинул топ-5, уступив позиции итальянскому.

Ранее аналитики отмечали, что китайский язык стали называть полезным для карьеры в два раза чаще, чем год назад.

На рынке труда чаще всего требуются следующие специалисты со знанием китайского языка (в порядке убывания количества вакансий):

менеджеры внешнеэкономической деятельности (ВЭД);

специалисты по снабжению;

специалисты по закупкам;

переводчики;

менеджеры по продажам.

Среди компаний различных сфер деятельности специалистов со знанием китайского языка чаще всего набирают транспортно-логистические компании, ритейл и производственные предприятия, добавили эксперты.