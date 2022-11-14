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Общество

Оториноларинголог запретил россиянам чистить уши

14.11.2022 14:35|ПсковКомментариев: 0

Оториноларинголог клиники академика Ройтберга Игорь Маневич предупредил, что регулярная чистка ушей может оказаться опасной для здоровья, а также предостерег от самостоятельного проведения данной процедуры, посоветовав не использовать ватные палочки.

«Ушная сера выполняет ряд важных функций: защищает от бактерий, чужеродных тел и загрязнений, увлажняет кожу наружного слухового прохода. Это вещество самостоятельно удаляется из уха вместе с водой, во время жевательных действий и движения волосков, находящихся в ушном канале», — цитирует специалиста агентство «Газета.Ru» 

Так, по словам эксперта, самостоятельная очистка ушей на самом деле категорически запрещена. Во время этой процедуры появляется риск поранить нежную кожу слухового прохода, повредить барабанную перепонку или затолкать ушную серу так глубоко, что врачу будет очень сложно ее извлечь.

И добавил, что для очищения ушей от серы достаточно промокнуть их полотенцем после того, как человек помыл голову. При этом использование ватных палочек также категорически запрещено.

«Постоянное раздражение и травмирование кожи наружного слухового прохода ватными палочками приводит к гиперсекреции — чрезмерной выработке серных масс. Кроме того, самостоятельная очистка ушей чревата повреждением перепонок, воспалением наружного и среднего уха, кровотечением и даже ухудшением слуха», – пояснил врач Маневич.

И добавил, что не чистить уши является нормой, поскольку серные массы удаляются естественным образом. Однако если вы чувствуете дискомфорт или инородное тело в ушах, стоит обратиться к оториноларингологу. Врач проведет осмотр и, если необходимо, очистит уши безопасным способом — с помощью специальных средств или промывания.

Теги: #здоровье #гигиена
Источник: Псковская Лента Новостей
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