Общество

Трупные пятна выдают причину смерти человека - эксперт

По трупным пятнам можно определить причину смерти. По словам судебно-медицинского эксперта, сотрудника РНИМУ имени Пирогова Алексея Решетуна, по своей природе трупные пятна – это кровь, химический состав которой может выдать причину смерти, сообщает RuNews24.

Например, если человек отравился угарным газом, то его кровь станет ярко-красного цвета, реже - с розоватым оттенком. Соответственно, трупные пятна тоже будут такого цвета.

При отравлении ядами, напротив, кровь темнеет и приобретает багровый цвет. Поэтому трупные пятна будут коричневатого оттенка. Что касается расположения трупных пятен, они говорят о том, менялась ли поза человека после смерти.

Также по ним можно сказать, как давно наступила смерть, человек скончался быстро или мучился в агонии.