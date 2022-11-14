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Боль в груди может говорить об обострении язвы – эксперт

Боль в груди не всегда говорит о проблемах с сердцем. Иногда неприятные ощущения в груди могут быть нетипичными признаками проблем желудочно-кишечного тракта, говорит кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

Так, при инфаркте боль будет локализоваться непосредственно в сердце, у человека появляется потливость и страх смерти. При этом боль может отдавать в лопатку или руку, а также в нижнюю челюсть, сообщает RuNews24.

При заболевании органов, например, язве, боль локализуется в груди. Также такие симптомы могут указывать на проблемы с легкими, пищеводом.

Кондрахин подчеркнул, что у людей старше 45 лет любая боль в области груди расценивается как проблема с сердцем и требует осмотра специалиста.