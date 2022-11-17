Общество

Российский диетолог назвала неочевидный способ избежать новогоднего переедания

Чтобы избежать переедания на Новый год, необходимо соблюдать питьевой режим, заявила диетолог Ирина Писарева. По ее словам, в день человек должен выпивать не менее 1,5 литра воды.

«Могу посоветовать начать соблюдать питьевой режим. То есть потреблять в день не меньше 1,5 литра жидкости. Таким образом, при соблюдении режима вы меньше съедите, так как желудок уже будет занят водой, а также минимизируете последствия похмелья и улучшите метаболизм», — цитирует специалиста «News.ru».

Вдобавок, по мнению специалиста, стоит ограничить потребление салатов и блюд, в которых обильно используется майонез. Ирина Писарева предложила заменить его сметаной или нежирной вариацией французского соуса.

Кроме того, считает диетолог, лучше всего разнообразить новогодний стол продуктами с высоким содержанием клетчатки, это поспособствует быстрому пищеварению.