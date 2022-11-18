Общество

Семи минут физической активности в день достаточно для здоровья - считает врач

Всего семи минут физической активности в день оказалось достаточно для поддержания здоровья. Как это работает, рассказала доктор медицинских наук, эндокринолог Зухра Павлова.

Отмечается, что в эксперименте участвовали люди, ведущие малоподвижный образ жизни, успевшие нажить себе ожирение, гипертонию, диабет, артриты и так далее, пишет «Российская газета».

Вместе с таблетками добровольцам прописывали минимальную физическую активность. Те, кто придерживался рекомендаций, ощутили значительное улучшение состояния здоровье (по сравнению с тем, кто ограничивался только приемом препаратов).

«Ученые выяснили, что даже 50 минут ходьбы или другой физической нагрузки в неделю снижают риск смертности на 31%», - пишет доктор, добавляя, что при увеличении этого показателя до 150 минут в неделю, смертность снижается на 50%.

Чтобы выполнить ту самую «физическую активность», эндокринолог рекомендует «прогуляться в парке, заменить лифт подъемом по лестнице, припарковать машину за пару кварталов от работы и пройтись пешком».

«Исследование еще раз показало, что не обязательно "упахиваться" в тренажерном зале, бегать марафоны и ходить строго 10 тысяч шагов ежедневно, а достаточно хотя бы 7 минут ходьбы», - заключила Зухра Павлова.