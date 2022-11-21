Астрофотограф запечатлел переменную облачность над Иверским скитом в Печорском районе. ВИДЕО

Переменную облачность над Иверским скитом Псково-Печерского монастыря запечатлел астрофотограф Пётр Митрофанов в деревне Захново вечером 20 ноября. Видеоозапись он опубликовал в группе «Псков великий» в социальной сети «ВКонтакте».
Видео: Петр Митрофанов
Ранее астрономы-любители показали псковичам, как выглядят звёзды в телескоп.
Кроме того, 21 ноября стало известно, что астрономы из университета Джона Хопкинса создали интерактивную карту Вселенной, на которой отмечены положения и цвета 200 000 галактик.