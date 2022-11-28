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Общество

В Госдуме считают, что целевому обучению студентов нужен новый закон

29.11.2022 06:59|ПсковКомментариев: 0

С 1 сентября 2023 года для студентов, которые заключили договор о целевом обучении, могут быть введены требования по успеваемости. Какие именно оценки должен получать целевик, установит заказчик обучения — орган госвласти, корпорация или индивидуальный предприниматель. Если баллы окажутся ниже, студента могут лишить стипендии, а в крайнем случае даже отчислить. Такие нормы содержит постановление правительства, которое опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации 23 ноября.

Как следует из документа, требовать хорошие оценки можно только по тем предметам, которые нужны целевику для осуществления профессиональной деятельности в дальнейшем. То есть будущий врач должен в первую очередь хорошо знать анатомию и биологию, а будущий авиаинженер — физику, математику и механику, пишет «Парламентская газета».

На какие именно оценки должен учиться целевик — только пятерки, или пятерки и четверки, а может быть, даже и тройки, — определит сам заказчик целевого обучения: орган власти, промышленная корпорация, индивидуальный предприниматель. При этом отмечается, что учитываться должны результаты как минимум двух промежуточных аттестаций.

Если требования по успеваемости не выполняются, заказчик обучения может расторгнуть договор с целевиком, либо сократить ему меры поддержки, в том числе материальные. Однако предварительно заказчик должен помочь студенту улучшить оценки. Как именно может быть организован такой процесс, предположил зампред комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов.

«По факту университет может взять на себя дополнительную усиленную подготовку отстающих студентов-целевиков, если на это есть согласование со стороны будущего работодателя, — сказал депутат. — Таким образом, университет сам определит золотую середину между ожиданиями работодателя как заказчика и возможностями студента быть лучшим в тех или иных дисциплинах».

Впрочем, как выяснилось, претензии есть не только у заказчиков к целевикам, но и у целевиков к заказчикам. В частности, по сообщениям СМИ, будущие  врачи этой осенью пожаловались в профсоюз медработников  на то, что их права на образование нарушаются. 

Все дело в том, что в августе этого года Минздрав разослал медвузам письмо (документ от 11 августа 2022 № 16-2/И/2-13202), в котором фактически запретил зачислять в ординатуру студентов, которые не отработали по специальности три года, — это обязательное условие целевого договора. При этом, в России студент-медик после шести лет учебы в медвузе врачом еще не является. Чтобы стать практиком, ему нужен сертификат специалиста, а для этого необходимо пройти обучение в ординатуре в рамках последипломного образования. Трехлетний перерыв в обучении — между специалитетом и ординатурой — фактически ставит крест на карьере врача, заявили студенты-медики. На что в профсоюзе им посоветовали обратиться в прокуратуру.

В конце октября Генеральная прокуратура ответила на жалобы письмом, в котором сообщалось, что подобные рекомендации Минздрава необоснованны, так как не содержат ссылок на нормативные акты с такими требованиями.

Претензии к целевому обучению есть и у парламентариев. 23 ноября, выступая на пленарном заседании Госдумы, спикер палаты Вячеслав Володин заявил, что увеличение количества целевых мест в вузах по медицинским специальностям не решило проблему дефицита кадров в поликлиниках и больницах.

По мнению председателя Госдумы, дело в недостаточных мерах поддержки таких студентов. В связи с этим он предложил обеспечивать жильем, работой и повышенными выплатами студентов-целевиков из медицинских вузов еще во время обучения.

«Речь идет о том, что целевик должен сразу зачисляться для работы либо в учреждение здравоохранения первичного звена, центральные районные больницы, поликлиники и получать уже заработную плату, обучаясь в высшем учебном заведении», — объяснил Вячеслав Володин.

Причем уровень зарплаты должен быть таким, чтобы медик мог содержать себя и свою семью. Если же студент не вернется в село по окончании обучения, ему придется это компенсировать, отметил спикер Госдумы.

В 2023 году большинство квот на целевое обучение снова будет выделено студентам медицинских вузов, следует из распоряжения кабмина, которое опубликовано 19 ноября на официальном сайте правительства.

Также в следующем году по всей стране вырастут квоты по таким направлениям подготовки, как «Авиастроение» — с 30 до 40 процентов, «Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры» — также с 30 до 40, «Информационная безопасность» — с 20 до 30%. Также 70% целевых мест выделят для специалистов в сферах самолето- и вертолетостроения и эксплуатации железных дорог».

Навести порядок с целевым обучением должен законопроект, который сейчас находится на рассмотрении Госдумы. Как отметила один из авторов документа, вице-спикер палаты Ирина Яровая, он направлен на то, чтобы сделать поступление на целевое обучение более удобным и прозрачным для абитуриентов.

В частности, законопроект предлагает использовать уже созданный на портале госуслуг суперсервис «Поступление в вуз онлайн» для подачи электронных заявок на конкурсное целевое обучение. «Это позволит каждому выпускнику из любого удаленного поселка, города, из любой семьи на честной, открытой конкурсной основе стать соискателем на целевое место для обучения и гарантированное рабочее место», — отмечала ранее она.

Депутат также напомнила, что сейчас дефицит кадров в экономике составляет 37%. При этом 47% выпускников вузов не работают по специальности. «Принятие инициативы позволит исправить этот дисбаланс», — полагает вице-спикер.

Кроме госкорпораций, заказчиками кадров могут быть федеральные министерства и агентства, правительства регионов и муниципальные власти, госучреждения — театры, музеи, больницы, а также частные компании и даже индивидуальные предприниматели. Квоты приема на целевое обучение в вузах ежегодно утверждает правительство.

В среднем целевики занимают от 10 до 30% бюджетных мест в вузах, а в медицинских институтах их абсолютное большинство. Согласно договору о целевом обучении такие студенты обязаны отработать несколько лет на предприятии, которое заплатило за их учебу.

Теги: #образование #студенты
Источник: Псковская Лента Новостей
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