Общество

Зараженные цветочным трипсом розы выявили на складе в Псковской области

1014 роз с опасным карантинным объектом выявили на складе временного хранения в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Розы в горшках голландского происхождения следовали из Латвии в Москву. Специалист Россельхознадзора при проведении карантинного фитосанитарного контроля 1014 горшочных растений для защищенного грунта обнаружил насекомое, схожее с опасным карантинным объектом.

Проведённая в Северо-Западном филиале ФБГУ «ВНИИЗЖ» лабораторная экспертиза подтвердила зараженность партий цветов западным калифорнийским цветочным трипсом (Frankliniella occidentalis Perg.). Данный вредитель включен в Единый перечень карантинных объектов ЕАЭС, и представляет потенциальную угрозу фитосанитарной безопасности страны.

Выпуск подкарантинной продукции на территорию Российской Федерации запретили. Груз подлежит уничтожению за счет собственника.