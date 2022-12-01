Общество

Начинается видеотрансляция программы «Обратный отсчет» с прокурором Псковской области

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Обратный отсчет». Гость студии - прокурор Псковской области Иван Грибов.

Выход передачи приурочен ко Всемирному дню борьбы с коррупцией, эта тема будет обсуждаться в программе. Также прокурор Псковской области подведет предварительные итоги деятельности ведомства в 2022 году, ответит на вопросы об основных направлениях работы и новых вызовах, планах на следующий год, надзоре за проведением частичной мобилизации и защите прав несовершеннолетних. Эти и другие актуальные темы с гостем студии в течение ближайшего часа обсудит ведущий Александр Савенко.

Присоединяйтесь к обсуждению по телефону 56-73-72.