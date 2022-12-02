Общество

Как повысить уровень «гормона счастья», рассказал эндокринолог

Эндокринолог Зухра Павлова дала рекомендации по восполнению «гормона счастья» в организме. Серотонин один из трех гормонов, который отвечает за сон, аппетит, кровяное давление и влияет на память. Есть серотонин в норме, человек сохраняет позитивный настрой и радуется жизни.

Чем старше человек, тем ниже становится уровень этого гормона. По словам Павловой, поэтому пожилые люди часто утрачивают жизнерадостность. Однако дефицит серотонина можно восполнить при продуктов питания. Если включить в рацион горький шоколад, финики, орехи, бананы, сыр и мясо, то серотонина станет больше, пишет RuNews24.

Помогают поддержать уровень гормона на нужном уровне физические упражнения, музыка, медитация, пребывание на солнце, отметила эндокринолог.