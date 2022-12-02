Общество

Областной совет ветеранов поздравили с 35-летием руководители региона

Торжественный пленум, посвящённый 35-летию создания Совета ветеранов войны и труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов Псковской области, прошёл в правительстве региона. Поздравить ветеранов со знаменательной датой пришли губернатор Михаил Ведерников, спикер Собрания депутатов Александр Котов, руководители региональных управлений федеральных ведомств, представители местного самоуправления, общественных организаций, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента.

Фото здесь и далее: пресс-служба псковского областного Собрания депутатов

Начался пленум с воспоминаний об ушедших из жизни членов совета ветеранской организации – участники встречи почтили их память минутой молчания. Затем к ветеранам обратился губернатор. Михаил Ведерников поприветствовал членов совета, заметив, что «35 лет – дата серьёзная, но это ещё не возраст».

«Ваша организация сильна, активна и многочисленна. Она объединяет 138 тысяч ветеранов – настоящих патриотов нашей области, людей, чей жизненный путь заслуживает искреннего уважения», - отметил губернатор и поблагодарил ветеранов за проводимую ими значимую работу. Михаил Ведерников вспомнил о ставшем визитной карточкой региона «Ветеранском подворье», о патриотическом мероприятии «Курган дружбы», в котором ветераны принимают основное участие, а также о принятых при активном взаимодействии с ветеранами региональных законах «О детях войны» и «О почётном звании Псковской области «Край партизанской славы».

«Ваш авторитет, ваша репутация и ваш статус в обществе помогают всем жителям региона действовать сообща даже в самых сложных обстоятельствах», - поблагодарил ветеранов Михаил Ведерников и вручил членам общественной организации награды.

Председатель Собрания Александр Котов в своём поздравлении отметил, что ветеранская организация не только самая многочисленная, но и самая активная: «Вы всегда находите возможность отстаивать интересы ветеранов, работая в районных и городских ветеранских организациях, и на областном уровне». Александр Котов обратил внимание на взаимодействие совета ветеранов с губернатором, правительством, областным Собранием и органами местного самоуправления. «Мы с вами надёжные серьёзные партнёры и союзники, и эта совместная конструктивная работа приносит свои положительные результаты», - сказал Александр Котов и вручил ветеранам почётные грамоты и благодарности Псковского областного Совета ветеранов.

В ответном слове председатель областного совета ветеранов Николай Груздов поблагодарил руководство региона за внимание к проблемам и чаяниям пожилых людей. Отдельно ветеран остановился на патриотической тематике. «За один год практически в области построены два чудеснейших памятника, очень нужных ветеранам – это "Князь Александр Невский с дружиной" в Самолве и монумент "Знамя Победы" в Идрице», - перечислил знаковые объекты Николай Груздов и отметил их важность для патриотического воспитания молодёжи.